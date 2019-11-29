Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

Телеканал «Звезда» выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

В Минобороны России сообщили, что это случилось с полигона «Капустин Яр», расположенном в Астраханской области.

На видео видно, как ракета летит в ночное небо, а за ней тянется яркий след.

Отмечается, что учебная боевая часть ракеты, пролетев после запуска более 3000 км, успешно поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган», находящемся на территории Казахстана.

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