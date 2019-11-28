Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское Министерство обороны.
По заявлению оборонного ведомства, предоставленное африканскому государству оружие будет использоваться для противодействия браконьерам и охраны национальных парков.
Таким образом Россия оказывает поддержку программе Габона по защите редких животных, в частности, лесных слонов, которых убивают ради слоновой кости. При этом, подчеркнули в Минобороны, выручка от продажи часто идет на финансирование преступных организаций.
Отмечается, что данная поставка оружия стада первой в истории отношений между странами.
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