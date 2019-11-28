Минобороны России протестировало ракету «Тополь»

Пусковая установка «Тополь»
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские Ракетные войска стратегического назначения выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь», сообщает РИА Новости.

Запуск ракеты был произведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

По данным министерства обороны, учебная боевая часть ракеты поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане с заданной точностью.

В оборонном ведомстве отметили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме.

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