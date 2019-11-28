Минобороны России протестировало ракету «Тополь»

Российские Ракетные войска стратегического назначения выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь», сообщает РИА Новости.

Запуск ракеты был произведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

По данным министерства обороны, учебная боевая часть ракеты поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане с заданной точностью.

В оборонном ведомстве отметили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские Ту-95МС провели десятичасовой полет над Японским и Восточно-Китайским морями

— Увеличена дальность поражения одной из самых точных снайперских винтовок России

— Армия России провела церемонию перевооружения на «Искандеры»