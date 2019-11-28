США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ

По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что техника была переброшена с позиций американских вооруженных сил на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасаке.

Нефтяные месторождения в Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.

В начале ноября сообщалось, что данной месторождение оказалось под контролем правительственной армии сирийской республики, которая заняла этот объект впервые за несколько лет.

Это произошло после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении американских властей обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям, предотвращая попытки других сторон, в частности России и Сирии, захватить их силой. Глава Пентагона отметил, что нефтяные районы на северо-востоке Сирии предоставляют источники дохода террористическим группировкам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

— США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии