Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Она заявила, что подгруппа по политическим вопросам обсудила необходимые поправки в законе об особом статусе Донбасса.

«Переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон», — отметила Никонорова.

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