Турция не поддержит план НАТО по защите от «российской угрозы»
Власти Турции отказываются поддержать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши от «российской угрозы», сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники в НАТО.
По словам представителей альянса, Анкара требует от НАТО политической поддержки в ее операциях против Рабочей партии Курдистана в Сирии.
До тех пор, пока страны альянса не поддержат Турцию, она не подпишет военный план о помощи государствам Прибалтики и Польше в случае нападения со стороны России.
Также, по данным источников, представителю Турции в НАТО поручено оказывать давление на членов альянса, чтобы добиться признания Рабочей партии Курдистана террористической организацией.
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