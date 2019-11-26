В НАТО заинтересованы в военных контактах с Россией

Североатлантический альянс и Россия заинтересованы в поддержании контактов по военной линии, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте НАТО.

В вторник, 26 ноября, состоялась встреча председателя Военного комитета альянса главного маршала авиации Стюарта Пича и начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова.

Отмечается, что встреча продемонстрировала взаимную заинтересованность сторон в поддержании военных контактов для обеспечения предсказуемости.

Представители НАТО и ВС России договорились о продолжении использования военных линий связи в дальнейшем.

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