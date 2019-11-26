Россия хочет начать дискуссию о продлении СНВ
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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что российская сторона хочет начать дискуссии о пролонгации Договора с Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, Россия заинтересована в соглашении, так как речь идет о безопасности страны. РФ предлагает начать переговоры как можно скорее, а не ждать февраля 2021 года.
Стоит отметить, что срок действия договора СНВ-3 завершается в 2021 году.
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