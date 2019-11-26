В Минобороны обсудили ситуацию в Сирии с послом Германии
close
Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии с послом Германии Геза фон Гайром. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Встреча генерала-полковника Фомина и посла ФРГ состоялась во вторник, 26 ноября. В пресс-службе сообщили, что на переговорах они обменялись мнениями о ситуации в Сирии.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество России и Германии, а также затронули тема европейской безопасности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Анкара и Москва ведут переговоры о создании наблюдательных пунктов в Сирии
— Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатак в Сирии