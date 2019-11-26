В Минобороны обсудили ситуацию в Сирии с послом Германии

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии с послом Германии Геза фон Гайром. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Встреча генерала-полковника Фомина и посла ФРГ состоялась во вторник, 26 ноября. В пресс-службе сообщили, что на переговорах они обменялись мнениями о ситуации в Сирии.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество России и Германии, а также затронули тема европейской безопасности.

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