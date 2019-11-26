Эксперт оценил показ «Авангарда» военным США

Бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил, что шанс продлить действие Договора СНВ-3 после показа американским военным нового российского ракетного комплекса «Авангард» сохраняется. Об этом пишет «Интерфакс».

Он предположил, что инспекторам США продемонстрировали ракетный комплекс, который располагается в дивизии РВСН под Оренбургом. Он также думает, что американская сторона сама выразила интерес в «Авангарду», а у России не было никаких оснований этого не сделать.

Специалист также добавил, что ничего секретного американская инспекция не могла увидеть.

«Ничего сенсационного, кроме того, что американцам впервые показали «Авангард», здесь нет», — сказал эксперт.

По словам Дворкина, Минобороны России показало американским военным «Авангард» в рамках инспекций, предусмотренных договором СНВ-3, согласно которому каждая из сторон может осуществлять 18 инспекций в год.

Он заключил, что США крайне выгодно продлить соглашение.

Стоит отметить, что действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

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