Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

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Начавшиеся в Турции испытания российских ЗРК С-400 и американских истребителей F-16 показало агентство Ihlas Haber.

На записи видно, как американский легкий истребитель летает в небе на низкой и большой высоте. Также на записи видно, как работают батареи «Триумфов» на земле. Они контролируют воздушное пространство. Все это происходит на фоне пасущихся овец.

До этого стало известно, что Турция решила провести испытания новой техники 25 и 26 ноября. Планировалось, что турецкая сторона проверит радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.

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