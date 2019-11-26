Россия планирует подписать контракт на поставку второго полка С-400 с Турцией в 2020 году

Генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, контракт будет подписан в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», — сказал он.

По словам Михеева, Москва передала Анкаре техническое задание на третий этап работы – третью партию С-400.

Он добавил, что техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной, однако пока рано говорить, какое и в каких объемах.

Также Михеев отметил, что технические вопросы с Турцией уже решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей.

Россия в этом году выполнила контракт на поставку С-400 в Турцию на сумму в $2,5 млрд. США неоднократно призывали Анкару отказаться от военной техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

— Иначе санкции: Госдеп пригрозил Турции за С-400

— Турция намерена использовать российские С-400