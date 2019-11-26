Россия планирует подписать контракт на поставку второго полка С-400 с Турцией в 2020 году
Генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, контракт будет подписан в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», — сказал он.
По словам Михеева, Москва передала Анкаре техническое задание на третий этап работы – третью партию С-400.
Он добавил, что техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной, однако пока рано говорить, какое и в каких объемах.
Также Михеев отметил, что технические вопросы с Турцией уже решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей.
Россия в этом году выполнила контракт на поставку С-400 в Турцию на сумму в $2,5 млрд. США неоднократно призывали Анкару отказаться от военной техники.
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