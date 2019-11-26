Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
Также он назвал действия турецкой стороны неуважением к американскому лидеру Дональду Трампу, Соединённым Штатам и НАТО, отметив, что существующее законодательство требует от Трампа введения санкций в связи с возникшей ситуацией.
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