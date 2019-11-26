Запущенный с Плесецка военный аппарат вышел на орбиту

Запущенный в интересах Минобороны с космодрома Плесецк космический аппарат выведен на целевую орбиту, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что аппарат сможет следить за состоянием других спутников.

«Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь.