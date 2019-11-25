Украина провела военные учения в Донбассе
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Украинские военные провели учения на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск вооруженных сил Украины.
В учениях принимали участие танковые подразделения резерва объединенных сил.
По заявлению пресс-службы, целью проведенных маневров является «поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага».
Также отмечается, что учения прошли успешно, военные выполнили поставленные перед ними задачи.
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