Украина провела военные учения в Донбассе

Украинские военные провели учения на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск вооруженных сил Украины.

В учениях принимали участие танковые подразделения резерва объединенных сил.

По заявлению пресс-службы, целью проведенных маневров является «поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага».

Также отмечается, что учения прошли успешно, военные выполнили поставленные перед ними задачи.

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