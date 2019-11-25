Генштаб Украины оценил вероятность российской военной агрессии

Глава генерального штаба Украины Руслан Хомчак дал оценку вероятности проявления военной агрессии со стороны России, сообщает РИА Новости.

По словам Хомчака, открытая военная агрессия со стороны России маловероятна. К такому выводу глава генштаба пришел на основании проведенного анализа и личных убеждений.

Однако, несмотря на то, что открытое проявление Россией военной агрессии не является первостепенной угрозой безопасности Украины, оно находится в перечне «крайних» вариантов, подчеркнул Хомчак.

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