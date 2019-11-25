Генштаб Украины оценил вероятность российской военной агрессии
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Глава генерального штаба Украины Руслан Хомчак дал оценку вероятности проявления военной агрессии со стороны России, сообщает РИА Новости.
По словам Хомчака, открытая военная агрессия со стороны России маловероятна. К такому выводу глава генштаба пришел на основании проведенного анализа и личных убеждений.
Однако, несмотря на то, что открытое проявление Россией военной агрессии не является первостепенной угрозой безопасности Украины, оно находится в перечне «крайних» вариантов, подчеркнул Хомчак.
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