Самолет США разведал обстановку у границ России
Американский разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у российских границ возле Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.
Выяснилось, что американский самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл. Он пролетел международные воды Балтики и разведал обстановку вдоль морской границы Калининградской области.
Кроме того, самолет США был замечен у границ Белоруссии.
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