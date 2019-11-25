Самолет США разведал обстановку у границ России

Американский разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у российских границ возле Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

Выяснилось, что американский самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл. Он пролетел международные воды Балтики и разведал обстановку вдоль морской границы Калининградской области.

Кроме того, самолет США был замечен у границ Белоруссии.

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