Спецподразделения Росгвардии освободили от обязанности представляться россиянам

Не все сотрудники и спецподразделения Росгвардии не будут обязаны представляться перед россиянами. Об этом заявил РИА «Новости» один из авторов проекта и глава комитета Госдумы безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, в число исключений отнесут ОМОН и СОБР. На них не будут распространяться требования внесенного в Госдуму законопроекта об обязательном представлении по просьбе людей, так как сотрудники перечисленных подразделений участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму.

«Исключение обусловлено соображениями их личной безопасности», — добавил Пискарев.

Согласно проекту закона, сотрудник спецподразделения будет также обязан при обращении с гражданином показать по его требованию служебное удостоверение, а в случае применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить основания применения таких мер.

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