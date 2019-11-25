Армия России провела церемонию перевооружения на «Искандеры»
Армия России завершила процесс перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Отмечается, что церемонию перевооружения завершил торжественный ритуал вручения военной техники ракетчикам Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа. Действие проходило на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Кроме того, военнослужащие ракетной бригады прошли дополнительное обучение. Также была проведена техническая приемка основных узлов и агрегатов комплекса, в том числе с помощью динамического тренажера «Ярость».
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