Клинцевич оценил заявление украинского генерала о военной базе в Крыму

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о «кошмарящей» Европу военной базе в Крыму.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория», — сказал Клинцевич.

До этого глава гештаба ВС Украины сказал, что Крым служит России «базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку». Также он добавил, что «Крым - это Украина» и призвал всех не забывать об этом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.