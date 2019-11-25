Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для российской армии

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что робот «Кунгас», созданный для российской армии, успешно прошел испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в 2019 году были завершены государственные испытания образца робототехнического комплекса, который был разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас». Этот комплекс состоит из пункта управления четырех платформ разной категории по массе.

Салюков отметил, что в 2020 году начнутся опытно-констукторские работы по созданию других робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса — «Штурм» и «Соратник».