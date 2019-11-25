Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для российской армии
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Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что робот «Кунгас», созданный для российской армии, успешно прошел испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в 2019 году были завершены государственные испытания образца робототехнического комплекса, который был разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас». Этот комплекс состоит из пункта управления четырех платформ разной категории по массе.
Салюков отметил, что в 2020 году начнутся опытно-констукторские работы по созданию других робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса — «Штурм» и «Соратник».