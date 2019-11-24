Около 18 морских свиней погибли при подготовке к учениям НАТО в Балтике

В Балтийском море погибло не меньше 18 морских свиней из-за мероприятий НАТО по подготовке к военно-морским учениям Northern Coasts. Об этом сообщается на сайте специализирующейся на охране окружающей среды организации Naturschutzbund (NABU).

В материале поясняется, что в результате учений было взорвано 42 мины времен Второй мировой войны, что оставило воронки шириной 15 м и глубиной в полтора метра, которые уничтожили большую часть живых организмов в радиусе 10–30 м. В их число вошло как минимум 18 морских свиней, крупных китообразных млекопитающих.

Точное количество погибших морских млекопитающих неизвестно.

В организации отметили, что данная область пролива строго охраняется, однако альянс не стал координировать свои действия с экологами для экономии средств.

Кроме того, по словам глава NABU Лейфа Миллера, на сегодняшний день разработаны технологии по эффективной утилизации морских мин без ущерба для окружающей среды. Для которого необходимо лишь грамотное согласование действий между различными структурами и организациями, а также дополнительные средства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Противоминная группа кораблей НАТО приступила к учениям в Ирбенском проливе