В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» в Тихом океане, передает MilitaryWatch.

По данным издания, развертывание Россией данного оружия в Тихоокеанском регионе позволит ей усилить свое влияние там и положить конец господству американского государства.

Подчеркивается, что особое беспокойство США вызывает и то, что Россия может продать свои ракеты или передать технологии их создания Китаю.

Кроме того, издание обращает свое внимание на то, что Тихий океан является наиболее перспективным местом для размещения российских ракет благодаря дальности их действия.

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