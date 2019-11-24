Борис Джонсон опроверг данные о сокращениях в британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию в газете Sunday Times о предстоящем сокращении численности сухопутных войск. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил», — сказал Джонсон.

Кроме того, он подчеркнул, что власти увеличивают финансирование вооруженных сил страны, сохраняя обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону. Премьер-министр заявил о намерении увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет.

Ранее издание Sunday Times со ссылкой на источники сообщило, что британские власти собираются уменьшить численность армии с 73 тыс. до 60 тыс. человек. При том, что страна продолжит тратить на оборонные цели более 2% от ВВП.

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