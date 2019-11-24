Российские военные впервые доставили гумпомощь в сирийскую Хасеку

Впервые с того момента, как началась война в Сирии, российские военные раздали гуманитарную помощь в городе Хасеке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России в Сирии Алексея Сергеева.

«Сегодня в населённом пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция», — прокомментировал Сергеев.

По его словам, местное население получило свыше тысячи продовольственных наборов, общий вес которых превысил шесть тонн.

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