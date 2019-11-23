ВМС России провели учения с алжирскими кораблями в Средиземном море
Российский фрегат «Адмирал Макаров», патрульный корабль «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «СБ-739» провели совместные с кораблями военно-морских сил (ВМС) Алжира учения в Средиземном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот (ЧФ).
Как отмечается, маневры прошли в морской акватории в западной части Средиземного моря.
В ходе учений российские и алжирские военные моряки отработали элементы противовоздушной обороны, произвели артиллерийские стрельбы по надводной цели и элементы оказания помощи условному судну, терпящему бедствие.
Моряки также учились проходить через минно-опасных районы, производить контроль гражданских кораблей их досмотр, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.
По завершению маневров корабли Черноморского флота ошвартовались в порту Алжир.
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