В Кельне эвакуируют тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой войны

В немецком городе Кельн эвакуируют тысячи людей из-за обнаруженной 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что бомба была обнаружена во время строительных работ в районе Цольшток, после чего территория вблизи 500 метров от места находки была оцеплена.

Уточняется, что всего эвакуация затронет около 6,5 тыс. человек.

Поскольку недалеко от места находки стоят около 30 вагонов с различными опасными грузами, после отгона которых начнется обезвреживание бомбы.

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