Путин заявил о предотвращении исхода террористов из Сирии в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что предотвращен исход боевиков из Сирии на российскую территорию в связи с завершением активных боевых действий в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что полученный боевой опыт в настоящее время востребован в военном строительстве.

«Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами», — сказал Путин.

При этом он отметил, что российские военнослужащие действовали «мужественно, грамотно, профессионально», благодаря чему не произошло массового исхода с САР террористов в Россию.

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