Россия пригласила экспертов из Малайзии для изучения данных по крушению MH17

Москва пригласила экспертов из Малайзии, чтобы они они смогли ознакомиться с данными РФ по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, Малайзию не информировали, какие именно сведения российская сторона предоставила совместной следственной группе, именно по этой причине были приглашены малайзийские эксперты.

Лавров также надеется, что это поможет коллегам из Малайзии быть более информированными, «чем того хотели бы остальные участники следственной группы».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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