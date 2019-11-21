В Совфеде отреагировали на планы Украины вернуть «пропавшее» оборудование с кораблей

В Совете Федераций России прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях обратиться к Москве в просьбой вернуть «пропавшие» с кораблей «Никополь» и«Бердянск» и буксира «Яны Капу» оборудование и сантехнику. Об этом сообщает RT со ссылкой на член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольгу Ковитиди.

Сенатор выразил сожаление относительно того, что Украина не смогла «оценить дружественный шаг России» касательно возвращения задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей.

«Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются», — сказала Ковитиди.

Представитель Совфеда уверена, что украинским политикам будет стыдно за «плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек».

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