Курды попросили прощение за нападение на российский патруль в Сирии
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Курды попросили прощение за атаку на автомобиль с российской военной полицией, который проезжал на севере Сирии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление боевиков.
По их словам, виноваты в атаке местные жители, которые были агрессивно настроены. Именно люди напали на машину, утверждают курды.
Они извинились за поступок населения и пообещали, что такого больше не произойдет.
Также курдские боевики выразили уверенность, что российское военные смогут гарантировать безопасность населения региона.
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