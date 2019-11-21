Курды попросили прощение за нападение на российский патруль в Сирии

Курды попросили прощение за атаку на автомобиль с российской военной полицией, который проезжал на севере Сирии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление боевиков.

По их словам, виноваты в атаке местные жители, которые были агрессивно настроены. Именно люди напали на машину, утверждают курды.

Они извинились за поступок населения и пообещали, что такого больше не произойдет.

Также курдские боевики выразили уверенность, что российское военные смогут гарантировать безопасность населения региона.

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