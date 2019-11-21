Зеленский потребует от РФ вернуть технику отпущенных кораблей-нарушителей

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет требовать от российской стороны, которая вернула задержанные в 2018 году в Керченском проливе украинские корабли, пропавшие вещи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако для того, чтобы составить список пропавших вещей на корабле, их осмотрят специалисты и проведут анализ. По словам Зеленского, на первый взгляд на кораблях действительно не хватает некоторого оборудования.

«Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все», — пообещал Зеленский.

Осмотрев вернувшиеся корабли, Зеленский заявил, что рад их видеть на родине.

«Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера», — отреагировал Зеленский.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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