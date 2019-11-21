Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу лидера.

Планируется, что глава Украины лично проверит три корабля Военно-морских сил Украины, которые были возвращены российской стороной после задержания в 2018 году в Керченском проливе: буксир «Яны Капу» и артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

В пресс-службе Зеленского добавили, что в порту Очакова также находятся 17 освобожденных в начале сентября украинских моряков, которые ранее служили на этих судах.

До этого Зеленский отказался бриться до возвращения украинских кораблей на родину. По его словам, он очень ждет возвращения кораблей и не будет бриться до того, пока они не прибудут на украинскую землю.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование.

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