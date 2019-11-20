Минобороны показало кадры с испытаний пушек 2С7М «Малка»

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Самоходная атомная пушка САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») во время военных маневров российских и... Самоходная атомная пушка САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») во время военных маневров российских и...
Самоходная атомная пушка САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») во время военных маневров российских и...
Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Минобороны показало видео испытаний 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Кадры опубликованы на You Tube-канале ведомства.

В ролике видно, как российские артиллеристы наносят удар с помощью «Малки» в Кузбассе. Они стреляют по полициям условного противника на расстоянии 30 километров.

Отмечается, что при стрельбе была задействована новая методика огневого поражения. Так, удары по позициям противника совершались точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории.

Корректировка огня осуществлялась при помощи БЛА «Орлан-10».

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