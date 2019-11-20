Минобороны показало кадры с испытаний пушек 2С7М «Малка»

Минобороны показало видео испытаний 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Кадры опубликованы на You Tube-канале ведомства.

В ролике видно, как российские артиллеристы наносят удар с помощью «Малки» в Кузбассе. Они стреляют по полициям условного противника на расстоянии 30 километров.

Отмечается, что при стрельбе была задействована новая методика огневого поражения. Так, удары по позициям противника совершались точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории.

Корректировка огня осуществлялась при помощи БЛА «Орлан-10».

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