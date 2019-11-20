Спецслужбы Сербии проверяют данные о возможной вербовке военного россиянами

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что сербский президент Александар Вучич поручил спецслужбам страны проверить информацию в СМИ о попытках вербовки офицера страны представителем военного корпуса атташе России. Об этом сообщает Blic.

По словам Брнабич, она разговаривала с Вучичем, он дал приказ Агентству военной безопасности проверить информацию.

«У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас», — заявила она.

До этого на YouTube появилось видео, в котором два человека общаются и обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами на парковке. По данным Blic, на кадрах офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии. Также утверждается, что речь идет о «вербовке агентов российскими шпионами».