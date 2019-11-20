Россия поставила в Белоруссию два Су-30СМ
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Россия поставила в Белоруссию вторую пару многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
По предоставленной ведомством информации, самолеты приземлились на аэродроме авиабазы в Барановичах 20 ноября.
Отмечается, что Россия выполнила свои обязательства по контракту о поставке боевой авиационной техники на 2019 год.
Всего в Белоруссию будет отправлено 12 истребителей Су-30СМ, ежегодно в республику будут поставлять по четыре самолета.
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