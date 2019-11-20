На Украине пожаловались на пропажу унитазов с задержанных Россией кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией в Керченском проливе кораблях отсутствуют унитазы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Воронченко отметил, что судна уже приближаются к украинским территориальным водам.

По словам военнослужащего, Россия по-варварски поступила с кораблями, «поснимала с них плафоны, розетки и унитазы».

Он подчеркнул, что Украина всему миру покажет, в каком состоянии ей были возвращены судна.

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