Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400

Пентагон заявил, что Иран заинтересован в покупке российских комплексов С-400, передает ТАСС.

Уточняется, что Тегеран может рассматривать варианты с приобретением ЗРС С-400, береговых ракетных комплексов «Бастион», истребителей и танков.

Разведчики полагают, что руководство страны будет искать новую технику после снятия ограничений на продажу оружия этой стране - то есть, уже в следующем году.

В докладе говорится, что приоритетным считается закупка российских вооружений в отличие от продукции Китая.