В РФ заявили об отсутствии конкретных шагов США по выходу из ДОН
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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии шагов со стороны американской администрации по выходу из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он усомнился в действительности информации о готовящемся выходе США из ДОН.
Ульянов отметил, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями имеет перспективу стать «жертвой импульсивных действий США».
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