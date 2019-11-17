СМИ узнали, как командиры скрывали преступления солдат Британии в Афганистане

Журналисты газеты Sunday Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы опубликовала материал, в котором сообщается, что британские военные командиры скрывали преступления своих солдат в Афганистане и Ираке.

СМИ приняло участие в расследовании, в ходе которого выяснилась причастность одного из военнослужащих специальной авиадесантной службы Великобритании (SAS) к убийствам, а также членов батальона Black Watch к другим преступлениям, например избиениям, пыткам, сексуальным надругательствам.

Отмечается, что речь идет об участниках входящего в состав королевского полка Шотландии батальона.

По некоторым данным, доказательствами пренебрегали по политическим причинам. Уточняется, что минобороны Британии оказывало давление, чтобы дела были как можно быстрее закрыты.

Предполагается, что расследованием преступлений может заняться Международный уголовный суд.

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