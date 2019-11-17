Вертолетами Ми-8 заинтересовались в ОАЭ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о том, что власти ОАЭ заинтересовались российским многоцелевым вертолетом Ми-38. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что у вертолетов есть шансы «зафиксироваться» в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку страна проявляет интерес к развитию и улучшению вертолетов холдинга «Вертолеты России», чьими акционерами являются ОАЭ.

Мантуров также добавил, что впоследствии можно говорить и о покупке вертолетов странами Персидского залива и Ближнего Востока.

Глава Минпромторга отметил «заинтересованность в глазах» наследного принца ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и желание заниматься вопросами сотрудничества в данной сфере во время встречи в рамках международной авиавыставки Dubai Airshow.

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