В Госдуме оценили возвращение кораблей Украине

Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет высказался по поводу возвращения Украине задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, передача судов Украине может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами.

Он заявил, что за последние годы между народами России и Украины была искусственно создана конфронтация, однако возвращение задержанных кораблей на родину может стать шагом к постепенному восстановлению доверия и взаимопонимания.

Шеремет также выразил надежду, что предстоящая встреча в «нормандском формате» поспособствует скорейшему урегулированию нерешенных вопросов.

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