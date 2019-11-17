В Госдуме оценили возвращение кораблей Украине
Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет высказался по поводу возвращения Украине задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению депутата, передача судов Украине может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами.
Он заявил, что за последние годы между народами России и Украины была искусственно создана конфронтация, однако возвращение задержанных кораблей на родину может стать шагом к постепенному восстановлению доверия и взаимопонимания.
Шеремет также выразил надежду, что предстоящая встреча в «нормандском формате» поспособствует скорейшему урегулированию нерешенных вопросов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Адвокат подтвердил возвращение Украине задержанных кораблей
— Украинские корабли провели под Крымским мостом