США и Южная Корея отложили военные учения из-за КНДР

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея объявили о переносе совместных военных учений, запланированных на ноябрь, для содействия дипломатическим усилиям, направленным на Северную Корею. Об этом сообщает Reuters.

Учения должны были имитировать различные сценарии воздушных боев с участием самолетов США и Южной Корее.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские и южнокорейские военные останутся в состоянии повышенной готовности. По его словам, решение о переносе учений было не уступкой Северной Корее, а «добросовестным решением для достижения мира».

Ранее масштаб учений уже был снижен из-за недовольства КНДР, однако северокорейская сторона все равно выступила против их проведения.

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