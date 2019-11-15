Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»

В Главном военно-политическом управлении Минобороны заявили, что в российской армии никогда не было «примеров мужеложства», передает «Новая газета».

Об этом рассказал референт управления Рустем Клупов.

Таким образом он отреагировал на информацию об угрозе изнасилования Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев.

По словам Клупова, угрозы со стороны старослужащих имели переносное значение — матерное слово, обозначающее половое сношение в грубой форме, использовалось как синоним к слову «наказать».

В Минобороны добавили, что, согласно статистике, в вооруженных силах нет случаев сексуального насилия и практики однополых связей.