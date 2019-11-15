Италия приобрела российские оптические прицелы для стрелкового оружия

Италия купила у России оптические прицелы переменной и постоянной кратности для гражданского и спортивного стрелкового оружия. Об этом сообщает холдинг «Швабе», который входит в состав российской государственной группы компаний «Ростех».

Как отмечается, Рим приобрел семь российских моделей.

Были выбраны прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24 и их модернизированные версии из серии «Военная классика» для оружия «Сайга», «Вепрь» и «Тигр».

Кроме того, в Италию были направлены новые разработки — ПО1х20А, ПО4-12х36П, ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением, в том числе на планку Пикатинни.

По данным холдинга, российские устройства пользуются спросом в Италии, в связи чем будет развиваться этот рынок.