Дамаск предложил курдам совместную борьбу против Турции в Сирии

Дамаск предложил проживающим на северо-востоке Сирии курдам вместе бороться против военного присутствия Турции в стране. Об этом сообщил президент САР Башар Асад в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

По словам сирийского лидера, курдов готовы принять в ряды правительственной армии, но они пока отказываются.

«Они (курды – ред.) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», — заявил Асад.

При этом он отметил, что Москва и Дамаск пытаются убедить курдские отряды в том, что присоединение к армии САР против Анкары является верным решением для возвращения своих территорий.

Асад также подчеркнул, что нужно следить за развитием происходящего на северо-востоке Сирии в ближайшие недели.

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