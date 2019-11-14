Турция депортирует восемь боевиков ИГ в Германию и Великобританию
Восемь боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), ранее захваченные турецкими военными, будут депортированы в Германию и Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.
По сообщению ведомства, террористов отправляют в страны их происхождения. В настоящее время все необходимые процедуры по депортации одного боевика из Великобритании и семи из Германии завершены.
Ранее Сулейман Сойлу, глава МВД Турции, анонсировал начало возвращения захваченных боевиков Исламского государства в их родные страны.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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