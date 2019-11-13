Более 300 ракет было запущено по Израилю за последние сутки

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Радикалы из сектора Газа выпустили в сторону Израиля 360 ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны еврейского государства.

Атака началась утром во вторник, 12 ноября. По состоянию на вечер следующего дня известно о приблизительно 360 ракетах, выпущенных по Израилю.

В официальном заявлении израильских военных уточняется, что система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватывает более 90% запусков.

Информации о пострадавших на текущий момент не поступало.

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