США начали готовиться к космической войне с Россией и Китаем

Разведка США проводит оценку возможности космической войны с Россией и Китаем, передает Bloomberg.

Генерал ВВС Джон Хайтен перед уходом с поста запросил у национальной разведки подготовить перечень космических угроз. Глава департамента космической безопасности минобороны Стив Китай уже заявил, что «угрозы на самом деле чрезвычайно высоки и расширяются».

Для нового командования Космических сил США будет подготовлен отчет, согласно которому будут представлены «требования к обучению и материально-техническому обеспечению». Доклад будет представлен 14 ноября.

Отмечается, что Пентагон уже запросил $14,1 млрд для расширенного бюджета на национальную безопасность.