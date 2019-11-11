Совфед прокомментировал разведение сил в Петровском

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил заявление Киева о завершении разведения сил в районе Петровского. Об этом сообщает RT.

Он назвал заявление пресс-центра операции объединенных сил «хорошим», а также добавил, что такие действия «приветствуются всеми здравомыслящими силами на Украине, в ДНР и ЛНР».

Член Совфеда напомнил о важности прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, поскольку «без него установить мир будет невозможно».

Цеков понадеялся на выполнение Минских соглашений в полном объеме.

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